2019-11-04T12:52:00+03:00
Общество

Сухо, но холодно: синоптики рассказали о погоде в первый рабочий день в Кузбассе

Неделя начнется для жителей региона с минусовых температур
Ирина АВТУШКО
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Сухо, но холодно: синоптики рассказали о погоде в первый рабочий день в КузбассеСухо, но холодно: синоптики рассказали о погоде в первый рабочий день в КузбассеФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет кузбассовцев во вторник, 5 ноября. По прогнозам, день пройдет практически без осадков, но будет прохладно.

В первый день сокращенной рабочей недели ночью по области ожидается -3…-8 градусов, днем воздух прогреется до 0…-5 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков по северу и возможными умеренными осадками по югу региона. В отдельных районах будет наблюдаться изморозь и дымка.

В Кемерове во вторник ночью ожидается -5…-7 градусов, днем столбики термометра покажут 0…-2 градуса. В городе прогнозируется переменная облачность, обойдется без существенных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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