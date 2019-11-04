Сухо, но холодно: синоптики рассказали о погоде в первый рабочий день в Кузбассе
Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет кузбассовцев во вторник, 5 ноября. По прогнозам, день пройдет практически без осадков, но будет прохладно.
В первый день сокращенной рабочей недели ночью по области ожидается -3…-8 градусов, днем воздух прогреется до 0…-5 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков по северу и возможными умеренными осадками по югу региона. В отдельных районах будет наблюдаться изморозь и дымка.
В Кемерове во вторник ночью ожидается -5…-7 градусов, днем столбики термометра покажут 0…-2 градуса. В городе прогнозируется переменная облачность, обойдется без существенных осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU