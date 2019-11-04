2019-11-04T13:52:19+03:00
Спорт

Уроженцы Кузбасса взяли Кубок России по хоккею с мячом

Они выиграли трофей в составе московского "Динамо"
Яна ПОПОВА
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Уроженцы Кузбасса взяли Кубок России по хоккею с мячом.ФОТО: Официальный сайт ХК "Кузбасс"Уроженцы Кузбасса взяли Кубок России по хоккею с мячом.ФОТО: Официальный сайт ХК "Кузбасс"
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Кузбасские спортсмены, выступающие за хоккейный московский клуб «Динамо», принесли команде победу в последнем матче чемпионата. Они стали обладателями кубка России.

Матч прошел в воскресение, 3 ноября. На льду встретились московское «Динамо» и архангельский «Водник». Игровой площадкой стал столичный спорткомплекс «Крылатское». Клуб «Динамо» победил со счетом 4:2.

В составе команды – звездные спортсмены из Кузбасса. Так Максим Василенко и Владислав Тарасов обучались в кемеровской школе русского хоккея. Кроме того, Павел Булатов, Виктор Чернышев и Дмитрий Стариков также родились и выросли в Кузнецком крае.

В хоккейном клубе «Кузбасс» утверждают, в тренерском штабе новых обладателей кубка России работает кемеровчанин Сергей Тарасов, а спортивный директор клуба «Динамо» Владимир Янко был главным тренером «Кузбасса» в 2008–2009 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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