2019-11-05T05:45:26+03:00
Происшествия

Мужчина без ноги на инвалидной коляске пропал в Новокузнецке

Юрия Бойкова разыскивают с 3 ноября
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Мужчина без ноги на инвалидной коляске пропал в Новокузнецке. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Мужчина без ноги на инвалидной коляске пропал в Новокузнецке. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, волонтеры бьют тревогу: в Новокузнецке пропал 57-летний Юрий Бойков. У мужчины нет одной ноги, и близкие переживают за его состояние.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают, что 57-летнего Юрия Бойкова в последний раз видели 3 ноября. С тех пор он не выходит на связь с родными, а его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые.

Был одет: в черную куртку, кепку.

С собой: инвалидная коляска.

Если вам известно местонахождение Юрия Бойкова, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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