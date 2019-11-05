СЕГОДНЯ 06:05 2019-11-05T06:29:07+03:00

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В Кузбассе охранник сильно удивил пассажиров вокзала. Для ночных посетителей он исполнил композицию на фортепиано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741857" frameborder="0"></iframe> Охранник кузбасского вокзала удивил пассажиров.Видео: vk.com, "Шепот улиц, подслушано Белово"

Видео в одной из групп города опубликовал ночной пассажир, который на тот момент находился в здании железнодорожного вокзала. На записи видно, что мужчина в форме исполняет мелодию на музыкальном инструменте.

Комментаторы отметили, что хотя фортепиано и расстроенное, играет мужчина очень умело и приятно, а главное - с душой.

«Сторожами не рождаются, а становятся, и не от хорошей жизни. Инструмент не настроен, но мужчина играет хорошо. Молодец!» - пишут пользователи.

Однако некоторые переживают, что охранника могут наказать за любовное и трепетное отношение к музыке на рабочем месте. И все-таки надеются, что руководство не заметит и музыканту-любителю повезет.

ИСТОЧНИК KP.RU