Охранник кузбасского вокзала удивил пассажиров
В Кузбассе охранник сильно удивил пассажиров вокзала. Для ночных посетителей он исполнил композицию на фортепиано.
Охранник кузбасского вокзала удивил пассажиров.Видео: vk.com, "Шепот улиц, подслушано Белово"
Видео в одной из групп города опубликовал ночной пассажир, который на тот момент находился в здании железнодорожного вокзала. На записи видно, что мужчина в форме исполняет мелодию на музыкальном инструменте.
Комментаторы отметили, что хотя фортепиано и расстроенное, играет мужчина очень умело и приятно, а главное - с душой.
«Сторожами не рождаются, а становятся, и не от хорошей жизни. Инструмент не настроен, но мужчина играет хорошо. Молодец!» - пишут пользователи.
Однако некоторые переживают, что охранника могут наказать за любовное и трепетное отношение к музыке на рабочем месте. И все-таки надеются, что руководство не заметит и музыканту-любителю повезет.
ИСТОЧНИК KP.RU