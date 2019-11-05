2019-11-05T07:11:30+03:00
Происшествия

Навигатор выдал похитителей грузовика в Мысках

Мужчины лишились свободы - условно
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Навигатор выдал похитителей грузовика в Мысках. ФОТО: архив КПНавигатор выдал похитителей грузовика в Мысках. ФОТО: архив КПФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Два жителя Новокузнецка приехали в Мыски, чтобы украсть грузовой автомобиль. Часть преступного плана удалась, однако похитителей выдала навигационная система: по ней установили, где находится грузовик.

Молодые люди из Новокузнецка договорились о том, что похитят автомобиль Scania P8X400 стоимостью более трех миллионов рублей. Они зашли на территорию охраняемой стоянки грузовых автомобилей в Мысках, сломали замок и проникли в бокс. Там они взяли ключи и документы на автомобиль. После этого молодые люди запустили мотор и уехали на грузовике.

Впрочем, далеко им уехать не удалось: машину обнаружили на территории Новокузнецкого района благодаря установленной на ней навигационной системе слежения.

- Учитывая, что преступление совершено впервые, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики и наличие малолетних детей, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок три года девять месяцев и четыре года условно с испытательным сроком четыре года. Приговор вступил в законную силу, - отмечает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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