2019-11-05T07:39:37+03:00
Общество

Женщина отсудила у кузбасской больницы 700 тысяч рублей

Она считает, что из-за некачественного лечения ее ребенок стал инвалидом
Яна ПОПОВА
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Женщина отсудила у кузбасской больницы 700 тысяч рублей.Женщина отсудила у кузбасской больницы 700 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Женщина отсудила у областного клинического перинатального центра имени Решетовой 700 тысяч рублей. Она утверждает: кузбасские врачи плохо лечили ее сына, поэтому он стал инвалидом.

Мама пострадавшего ребенка обратилась в Калининский районный суд Новосибирска. Она потребовала 10 миллионов рублей за некачественное лечение, после которого ее ребенок стал инвалидом. Моральный вред малыша женщина оценила в семь миллионов рублей, а свой - в три миллиона.

Летом 2019 года суд частично удовлетворил иск и потребовал взыскать с кузбасской больницы в пользу женщины 700 тысяч рублей. Еще 350 тысяч составил штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Представители перинатального центра обжаловали решение суда. Они доказывали, что медицинская помощь оказана качественно и в полном объеме, а потребительский штраф выписан неправомерно. Защита утверждает, что заболевание ребенка вызвано не плохим качеством оказанных услуг, а проблемами со здоровьем матери. Кроме того, изначально женщина не обращалась к больнице с досудебными претензиями и не требовала компенсацию морального вреда.

В последнем решении суд учел жалобу больницы и отменил штраф в 350 тысяч рублей. Остальную сумму учреждение должно выплатить матери с ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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