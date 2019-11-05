Кемерово признан столицей событийного туризма

СЕГОДНЯ 07:53 2019-11-05T09:42:35+03:00

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Кемерово стал столицей событийного туризма - именно такое звание он получил на IX Туристском форуме «Открой Крым». Это мероприятие прошло в последние дни октября в Симферополе.

11 кузбасских проектов приняли участие в Туристском форуме, который проходил в Симферополе. Авторы 200 проектов от 35 регионов страны боролись за победу в номинациях. При этом в жюри были российские и зарубежные эксперты в области организации событий, гостиничной и туристической сферы, шоу-бизнеса, спорта и культуры.

11 кузбасских проектов участвовали в Туристском форуме «Открой Крым». ФОТО: пресс-служба АКО

Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница» стал победителем в номинации «Лучшее событийное пространство». В номинации «Лучшее молодежное мероприятие» лауреатом II степени назван проект «Осенний форум молодежи СДС». Дипломом III степени номинации «Лучшее спортивное событие» получили организаторы Фестиваля водных видов спорта «Казыр».

«Участие в подобных конкурсах очень важно для Кузбасса. Это не только признание на всероссийском уровне, но и возможность продвигать наши проекты, привлекать в наш регион как можно больше туристов и инвесторов», - отметил Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU