Прицельный удар по почкам: кемеровские врачи освоили щадящий метод удаления камней

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-05T10:18:18+03:00

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Урологи Кемеровской областной клинической больницы освоили новый метод дробления камней в почках, безболезненный для пациента. Для этого используется ультразвук.

Как рассказали в учреждении, для измельчения камней в почках в песок используется единственный в Кузбассе литотриптер. Он позволяет даже не прибегать к обезболиванию во время операции. Оборудование, которое находится на балансе урологического отделения, работает по принципу точного оружия и прицельно бьет по камням. Еще одна особенность процедуры в том, что к ней не нужно специально готовиться.

- Обследованный пациент ложится в больницу и в этот же день (максимум на следующий) получает свой «щадящий удар», - объясняет заведующий урологическим отделением Александр Соловьев. - Сутки после процедуры пациента наблюдают в стационаре, а потом обычная полноценная жизнь.

Правда, есть у оборудования одно «но» - оно не может разбить совсем уж запущенные огромные отложения, поэтому до такой ситуации лучше не доводить и обращаться к врачам как можно раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU