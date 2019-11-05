В Новокузнецке члены преступной группировки больше года разворовывали металлургический завод

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-05T14:40:14+03:00

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В Новокузнецке осуждены члены преступной группировки, которые больше года разворовывали металлургический завод. Они нанесли предприятию ущерб в 2 миллиона рублей.

В апреле 2017 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД совместно с новокузнецкими коллегами провели спецоперацию по захвату подозреваемых в хищениях с металлургического предприятия. Предводителем банды оказался 45-летний местный житель. Больше года компания из четырех человек, трое из которых ранее уже были судимы, похищала сырье и металлолом с предприятия. Одним из преступной группы оказался охранник завода. В его дежурства на арендованном транспорте подельники вывозили с территории производственные алюминийсодержащие отходы, пригодные для переработки, а также лом черных и цветных металлов.

-Следствием установлено, что по такой схеме участники группы совершили 20 хищений – более 150 тонн алюминийсодержащих отходов и около одной тонны лома металлов. Общая сумма причиненного предприятию ущерба составила более 2 000 000 рублей, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Лидеру ОПГ и одному из участников банды суд назначил по 4 года 5 месяцев колонии строгого режима, их сообщник получил 3 года 8 месяцев колонии строгого режима. Четвертый обвиняемый приговорен к 2 годам 10 месяцам условного лишения свободы. Также им придется возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU