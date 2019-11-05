2019-11-05T17:57:23+03:00
Общество

В Кемерове подорожали однокомнатные квартиры

Стоимость такого жилья увеличилась на восемь процентов
Яна ПОПОВА
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В Кемерове подорожали однокомнатные квартирыВ Кемерове подорожали однокомнатные квартирыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кемерове подняли цены на однокомнатные квартиры. Такой вид жилья увеличился в стоимости на восемь процентов.

Эксперты портала «Мир квартир» проанализировали динамику роста цен однокомнатных квартир площадью до 32 квадратных метров. Выяснилось, за шесть месяцев, с апреля по сентябрь, средняя стоимость студий и малометражек по России выросла на 1,9 процента и составила 1,7 миллиона рублей.

В исследовании участвовали однушки без деления на первичный и вторичный рынок и без учета элитных объектов. В рейтинг вошли 69 городов, в которых численность населения больше 300 тысяч человек.

Так в Кемерове средняя стоимость однокомнатной квартиры – 1 099 310 рублей. Это на восемь процентов больше, чем полгода назад. С таким показателем областной центр занял 64-ю строчку рейтинга.

А вот в Красноярске за такое же жилье придется заплатить 1,6 миллиона рублей – на 4,4 процента больше. В Новосибирске стоимость однушки увеличилась на 4,2 процента и составила более 1,92 миллиона рублей, в Томске – на 2,8 процента и ее можно приобрести за 1,31 миллиона рублей. В Омске, напротив, цена на аналогичную жилплощать упала на 1,4 процента и составила 1,22 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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