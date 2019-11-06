На горнолыжный курорт - на поезде: «Шерегеш-экспресс» стартует 16 ноября

СЕГОДНЯ 03:35 2019-11-06T06:20:12+03:00

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Приближается открытие горнолыжного сезона, а вместе с ним - и старт туристского пригородного маршрута «Шерегеш-экспресс». Уже 16 ноября электропоезд начнет курсировать между Новокузнецком и Чугунашем.

Добраться из Новокузнецка в Шерегеш быстро и с комфортом можно будет уже 16 ноября: именно в этот день стартует «Шерегеш-экспресс». Это уже второй зимний сезон для маршрута электропоезда. Он будет курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням по маршруту Прокопьевск - Новокузнецк - Чугунаш. На станции Чугунаш пассажиров уже будут ждать автобусы, которые доставят их к подножию горы Зеленой и в поселок Шерегеш. К слову, остановки автобусов предусмотрены неподалеку от подъемника и напротив дома № 12 по улице Гагарина.

В поезде три вагона эконом-класса, где взрослый билет стоит 154,5 рубля, а детский - 77. Также имеется вагон первого класса со стоимостью билетов 309 рублей для взрослых и 154,5 - для детей.

- Отправление со станции Прокопьевск - в 6.03, со станции Новокузнецк - в 7.03, прибытие на станцию Чугунаш - в 10.11.

- Отправление автобусов со станции Чугунаш запланировано на 10.30. В обратный рейс автобусы будут отправляться в 17.00 от продуктового магазина на улице Гагарина, 12а, от остановки у подъемника - в 17.20.

- Отправление поезда со станции Чугунаш - в 18.00, прибытие на станцию Новокузнецк в 21.11, на станцию Прокопьевск - в 22.10.

ИСТОЧНИК KP.RU