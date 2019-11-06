СЕГОДНЯ 05:08 2019-11-06T06:26:12+03:00

Коммунальщики задолжали за тепло, свет и газ семь миллионов рублей. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

Одна из кузбасских компаний, предоставляющих услуги жилищно-коммунального хозяйства, может лишиться девяти автомобилей. Машины уже арестованы из-за долгов, превышающих семь миллионов рублей.

Восемь исполнительных производств в отношении предприятия из Мариинского района, которое оказывает услуги ЖКХ, находятся сейчас в отделе судебных приставов. Компания задолжала более семи миллионов рублей по платежам за электроэнергию, газ и тепло. Так как должник не спешил оплачивать счета, пришлось применять меры принудительного взыскания.

У компании арестовали счета, наложили арест на имущество организации на сумму порядка двух миллионов рублей. Кроме того, девять автомобилей и полуприцеп, принадлежащие компании, также арестованы.

Теперь коммунальщики должны не только погасить долги, но и выплатить исполнительский сбор в размере более 100 тысяч рублей. В противном случае они лишатся автомобилей и другого имущества. Как отмечает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, у должника на это есть 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU