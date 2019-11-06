СЕГОДНЯ 06:07 2019-11-06T06:27:38+03:00

В Кемерове нашли нарушения при перевозке цирковых животных Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сотрудники Управления Россельхознадзора при проверке обнаружили в Кемерове нарушения при перевозке цирковых животных. Против собственника возбудили административное дело.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, в октябре в областном центре специалистами выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Установлено, что предприниматель с нарушениями оформил сопроводительные документы на перевозку 14 парнокопытных - верблюдов, оленей, яков. Животные следовали в Кузбасс из Хабаровского края.

- Некорректно указан маршрут следования транспорта и место его назначения, в документах отсутствует полная опись животных, - пояснили в ведомстве.

В отношении собственника животных возбуждено административное дело. По результатам его рассмотрения штраф заменили на предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU