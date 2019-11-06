В Кемерове нашли нарушения при перевозке цирковых животных
Сотрудники Управления Россельхознадзора при проверке обнаружили в Кемерове нарушения при перевозке цирковых животных. Против собственника возбудили административное дело.
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, в октябре в областном центре специалистами выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Установлено, что предприниматель с нарушениями оформил сопроводительные документы на перевозку 14 парнокопытных - верблюдов, оленей, яков. Животные следовали в Кузбасс из Хабаровского края.
- Некорректно указан маршрут следования транспорта и место его назначения, в документах отсутствует полная опись животных, - пояснили в ведомстве.
В отношении собственника животных возбуждено административное дело. По результатам его рассмотрения штраф заменили на предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU