Поддерживаемая Россельхозбанком компания «Соя АНК» развивает экспорт в Южную Корею

СЕГОДНЯ 06:11 2019-11-06T06:11:29+03:00

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Клиент АО «Россельхозбанк» амурская компания ООО «Соя АНК» наладила поставки рафинированного соевого масла в Республику Корея. В настоящее время к отправке готовится вторая партия объемом 60 тонн.

Первая партия величиной 21,5 тонны была доставлена южнокорейской компании Lotte International в октябре.

«Россельхозбанк видит огромный потенциал АПК Амурской области. Ему способствуют как природно-климатические условия, так и уникальный инвестиционный климат, а также непосредственная близость к азиатским рынкам. Мы плодотворно сотрудничаем с ООО «Соя АНК» уже 15 лет, компания буквально на наших глазах вышла на новый уровень ведения бизнеса и сейчас является видным производителем и поставщиком продукции в КНР, Японию, Вьетнам, а теперь открыла двери и в Южную Корею. Мы намерены и далее вместе развивать успех отечественного АПК», – прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

«На сегодняшний день производительность нашего завода составляет 200 тонн в сутки, а в год – 70 тысяч тонн сои. Наше предприятие оснащено самым современным оборудованием и технологиями, позволяющими выпускать качественный продукт. Главное преимущество амурской сельхозпродукции заключается в полном отсутствии генетически модифицированных элементов. Хотел бы поблагодарить Россельхозбанк за его уникальную экспертизу и финансовую поддержку – наше давнее партнерство позволяет осуществлять самые смелые планы», – отметил исполнительный директор ООО «Соя АНК» Степан Инюточкин.

Партнерский материал.