Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-06T11:46:19+03:00

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Россельхозбанк снизил ставки по программе ипотечного кредитования. Размер снижения составил до 1 процента.

Также в рамках акции «Мечты сбываются» теперь возможно оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 8,2 процента годовых c первоначальным взносом 20 процентов и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей. Срок кредитования – до 30 лет. Акция действует до 31 января 2020 года включительно.

В рамках акции «Дом мечты» заемщики могут оформить ипотечный кредит на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 9,3 процента годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала. Срок действия акции до 31 января 2020 года включительно.

В рамках акции по рефинансированию ипотечных кредитов «Не переплачивай» ставка теперь составляет 8,4 процента. По условиям акции рефинансировать можно кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита – до 20 миллионов рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Партнерский материал.