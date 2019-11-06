В Кемерове запретят транзитное движение большегрузов

СЕГОДНЯ 06:47 2019-11-06T07:24:28+03:00

Ограничение будет действовать во время продолжительных снегопадов

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В Кемерове введут ограничения на движение большегрузного транспорта во время снегопадов. Водителей о запрете проезда предупредят специальными знаками.

Как рассказали в городской мэрии, с 20 ноября по 15 апреля в областном центре будет запрещено транзитное движение большегрузов при снегопаде продолжительностью более часа. При этом для водителей создадут специальные стоянки, где можно переждать непогоду.

Определены следующие места:

- стоянка автомобильного транспорта, расположенная на въезде в Кемерово со стороны Мариинска, на противоположной стороне проезжей части от здания храма - часовни святителя Николая Чудотворца (улица Вахрушева, 8);

- улица Нахимова, вдоль проезжей части, от улицы Вахрушева до улицы Ракитянского;

- улица Терешковой, от границы города Кемерово до улицы 62-й проезд, вдоль проезжей части;

- стоянка автомобильного транспорта, расположенная на въезде в Кемерово со стороны города Новокузнецка, у СНТ «Яблочко»;

- стоянка автомобильного транспорта, расположенная на въезде в Кемерово со стороны Новосибирска, у здания гостиницы «Транзит»;

- Запрет движения фур позволит освободить городские магистрали от транзитного транспорта в период их максимальной загрузки во время неблагоприятных погодных условий, - пояснили в горадминистрации.

В часы ограничений водители могут объехать город через Томск по дорогам Р-255 (Новосибирск - Томск), Р-398 (Новосибирск - Томск), 1Р-400 (Томск - Мариинск).

ИСТОЧНИК KP.RU