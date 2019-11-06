В Мысках двое подростков надругались над могилами

СЕГОДНЯ 07:20 2019-11-06T07:20:18+03:00

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В Мысках двое молодых людей пришли на кладбище, где надругались над захоронениями. Они сломали могильные плиты.

Инцидент произошел в мае в поселке Акколь в Мысках. Вечером 18-летний подросток вместе со своим приятелем тремя годами младше пробрались на местное кладбище. Молодые люди были пьяны. Решив похулиганить, подростки разломали 15 мраморных могильных плит, часть из которых пришла в негодность, другие же получили серьезные повреждения.

-Спустя незначительное время после совершенного преступления, по горячим следам, злоумышленники были задержаны, дали признательные показания, объяснив свой поступок тем, что им так нравилось проводить время, - рассказали в областной прокуратуре.

Ущерб, причиненный юными вандалами, оценивается в 66 тысяч рублей. Поскольку младший из злоумышленников еще не достиг возраста уголовной ответственности, его поставили на профилактический учет. Старшему предъявлено обвинение за надругательство над местами захоронения. Сейчас дело рассматривается в Мысковском городском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU