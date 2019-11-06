Стеснялся рассказать родителям: в Кемерове врачи спасают подростка с раковой опухолью

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-06T08:57:42+03:00

О боли мальчик рассказал тогда, когда боль стала невыносимой

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В Кемеровский областной онкологический диспансер поступил 15-летний мальчик с жалобами на боль в плече. У юного пациента диагностировали опухоль, которая уже частично разрушила кость.

Болевые ощущения 15-летний Артур почувствовал еще в августе. Сначала не хотел тревожить родителей, думал - само пройдет. Только тогда, когда сустав опух, а боль стала невыносимой, он решил обо всем рассказать маме.

В отделении радионуклидной диагностики онкодиспансера пациенту провели остеосцинтиграфию. Она позволяет просканировать весь скелет и оценить состояние костной ткани.

- У Артура опухоль уже разрушила головку кости. Ему предстоит длительное лечение: химиотерапия, чтобы остановить распространение раковых клеток, и протезирование, - рассказали специалисты.

Опухоль уже разрушила головку кости. Мальчику предстоит длительное лечение.ФОТО: Кемеровский онкодиспансер/ Instagram

Также медики добавили, что сделают все возможное для того, чтобы сохранить руку мальчика в работоспособном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU