Кузбасские библиотекари взяли по опеку енота

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-06T11:42:22+03:00

Они посетили своего нового питомца в заповеднике «Кузнецкий Алатау»

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Работники библиотечной системы решили взять под опеку енота, который обитает в вольерном комплексе заповедника «Кузнецкий Алатау». На днях они навестили своего подопечного.

1 ноября в заповедник прибыли сотрудники междуреченской информационной библиотечной системы прибыли в заповедник, чтобы лично познакомиться с одним из его обитателей – енотом Тимошей. Они выразили желание оказывать помощь в содержании животного.

Как отметили сотрудники заповедника, поначалу зверек относя к новым знакомым с настороженностью, которая вскоре сменилась на благосклонность из-за принесенных угощений.

-Программа опекунства над животными экоцентра «С любовью и заботой» запущена в 2018 году, - отметил сотрудник пресс-центра заповедника Алексей Самуленков. - Ее участниками уже стали многие компании, промышленные предприятия, частные лица и предприниматели. Стать участником программы может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU