2019-11-06T11:42:22+03:00
Общество

Кузбасские библиотекари взяли по опеку енота

Они посетили своего нового питомца в заповеднике «Кузнецкий Алатау»
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбасские библиотекари взяли по опеку енота.ФОТО: Заповедник "Кузнецкий Алатау"Кузбасские библиотекари взяли по опеку енота.ФОТО: Заповедник "Кузнецкий Алатау"
Изменить размер текста:

Работники библиотечной системы решили взять под опеку енота, который обитает в вольерном комплексе заповедника «Кузнецкий Алатау». На днях они навестили своего подопечного.

1 ноября в заповедник прибыли сотрудники междуреченской информационной библиотечной системы прибыли в заповедник, чтобы лично познакомиться с одним из его обитателей – енотом Тимошей. Они выразили желание оказывать помощь в содержании животного.

Как отметили сотрудники заповедника, поначалу зверек относя к новым знакомым с настороженностью, которая вскоре сменилась на благосклонность из-за принесенных угощений.

-Программа опекунства над животными экоцентра «С любовью и заботой» запущена в 2018 году, - отметил сотрудник пресс-центра заповедника Алексей Самуленков. - Ее участниками уже стали многие компании, промышленные предприятия, частные лица и предприниматели. Стать участником программы может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сергей Цивилев осмотрел ход строительства второй очереди президентского кадетского училища
В Новокузнецке рецидивист разбил о голову женщины бутылку
Фура перевернулась и вылетела в кювет на трассе в Кузбассе
Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Европеец стал жертвой интернет-мошенника из Кузбасса
Стеснялся рассказать родителям: в Кемерове врачи спасают подростка с раковой опухолью
Сергей Цивилев выступит перед кузбассовцами с бюджетным посланием
В Мысках двое подростков надругались над могилами
В Кемерове запретят транзитное движение большегрузов
Поддерживаемая Россельхозбанком компания «Соя АНК» развивает экспорт в Южную Корею
В Кемерове нашли нарушения при перевозке цирковых животных
Коммунальщики задолжали за тепло, свет и газ семь миллионов рублей
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин попросил смягчить наказание
На горнолыжный курорт - на поезде: «Шерегеш-экспресс» стартует 16 ноября
В Кемерове подорожали однокомнатные квартиры
Власти рассказали о готовности Шерегеша к горнолыжному сезону