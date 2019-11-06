2019-11-06T14:29:24+03:00
Общество

В Новокузнецке вырастут тарифы за коммунальные услуги

В следующем году жители будут платить на 15 процентов больше
Яна ПОПОВА
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В Новокузнецке вырастут тарифы за коммунальные услугиВ Новокузнецке вырастут тарифы за коммунальные услугиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Новокузнецке числа в квитанциях об оплате коммунальных услуг сильно вырастут в следующем году. В среднем стоимость увеличится на 15 процентов.

В среду, 6 ноября, во время тринадцатого заседание Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва мэр Сергей Кузнецов выдвинул проект постановления администрации региона об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Так в первом полугодии 2020 года – с 1 января по 30 июня – оплата останется прежней, а вот во втором – с 1 июля – цены вырастут в среднем на 15 процентов.

Заметим, на разные виды услуг предусмотрено разное увеличение. Больше всего возрастет стоимость холодного водоснабжения и водоотведения – на 43,5 процента каждая, отопление – на 15 процентов, обращение с твердыми коммунальными отходами – на семь процентов, электроэнергия – на 2,9 процента, а горячее водоснабжение – на один процент.

Сергей Кузнецов отметил, что такие меры необходимы: на сэкономленные средства планируется запустить рядом проектов, направленных на улучшение качества ЖКУ и подключение к ним тех, кто не имеет к ним доступ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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