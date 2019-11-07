2019-11-07T05:36:25+03:00
Общество

Кузбасские власти проверили ход строительства трассы в объезд Мариинска

Дорогу планируют сдать летом 2020 года
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские власти проверили ход строительства трассы в объезд Мариинска.Фото: Пресс-служба АКОКузбасские власти проверили ход строительства трассы в объезд Мариинска.Фото: Пресс-служба АКО
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Первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин проверил, как ведется строительство дороги в объезд Мариинска. Планируется, что объект введут в эксплуатацию летом 2020 года.

Строительство дороги в обход Мариинска ведется с 2015 года. Оно должно разгрузить город от транзитного транспорта и улучшить экологическую обстановку. В прошлом году выполнение работ взял под личный контроль губернатор Сергей Цивилев.

- И сейчас мы видим, что работы будут выполнены к намеченной дате - 300-летию Мариинска, которое мы отпразднуем в конце лета 2020 года, - отметил первый замгубернатора.

Сейчас на левом берегу Кии дорожники уже уложили первые 4,5 километра асфальта, а на правом берегу выполнено пять километров слоев основания дорожной одежды. Берега соединяет мост, на котором монтируются деформационные швы и устанавливается перильное ограждение.

Также ведется отсыпка земляного полотна на транспортных развязках. Эту работу дорожники продолжат и зимой. Одновременно они выполнят выравнивающий слой на путепроводе на левом берегу реки и сформируют запас материалов, необходимых для завершения строительства.

Напомним, что стоимость дороги протяженностью 19,2 километра, которая является частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», составляет 3,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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