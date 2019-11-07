2019-11-07T04:03:57+03:00
Общество

В Кузбассе снизился уровень прожиточного минимума

В среднем он составил 10 339 рублей
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе снизился уровень прожиточного минимумаВ Кузбассе снизился уровень прожиточного минимумаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе определили величину прожиточного минимума в третьем квартале текущего года. По сравнению с прошлым кварталом она снизилась и составила в среднем 10 339 рублей на душу населения.

Снижение прожиточного минимума произошло среди всех групп населения. Так, для трудоспособных граждан она установлена в размере 10 972 рубля, для пенсионеров – 8 337 рублей и для детей – 10 712 рублей.

Если говорить о структуре прожиточного минимума в среднем на душу населения, то по сравнению с предыдущим периодом на 1 процентный пункт снизился удельный вес стоимости минимального набора продуктов питания и составил 44,6 процента. То есть, на еду в среднем каждый кузбассовец тратит 4611 рублей. На 0,4 процентных пункта вырос удельный вес стоимости минимального набора непродовольственных товаров - это 25,2 процента от общей структуры, или 2607 рублей. Также увеличился удельный вес стоимости минимального набора услуг на 0,6 процентных пункта и составил 23,1 процента - 2391 рубль. Что касается затрат по обязательным платежам и сборам, то они остались без изменения и составили 7,1 процента - 730 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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