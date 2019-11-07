В Кузбассе закрыли опасный мясной отдел

СЕГОДНЯ 05:45 2019-11-07T05:45:09+03:00

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В Междуреченске судебные приставы закрыли мясной отдел. В нем грубо нарушали санитарные нормы.

В октябре специалисты Роспотребнадзора проверили работу мясного отдела на проспекте Шахтеров, 13. В работе индивидуального предпринимателя были выявлены грубые нарушения санитарных норм. Так, в отделе сырые продукты пересекались с готовыми, не соблюдались режимы мытья торгового инвентаря, отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены работников.

Как отметили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области, нарушения представляли угрозу для здоровья граждан. Суд, рассмотрев протокол надзорного ведомства, привлек предпринимателя к административной ответственности и приостановил работу торгового отдела на 90 суток. Судебные приставы исполнили решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU