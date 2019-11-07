Алиментщик из Калтана из-за детей может лишиться автобуса
Житель города Калтана может лишиться автобуса ПАЗ. Судебные приставы арестовали автобус в счет погашения задолженности по алиментам. К слову, сумма долга составляет 425 тысяч рублей.
Предприниматель из Калтана является владельцем автобуса ПАЗ. А еще у него двое детей: сын недавно достиг совершеннолетия, а дочери всего 13 лет. Мужчина не спешит выполнять обязанности и не платит алименты, и сумма долга уже достигла 425 тысяч рублей.
- В качестве мер принудительного взыскания в отношении должника было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы, - отметили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.
У должника арестовали принадлежащий ему автобус ПАЗ стоимостью порядка 500 тысяч рублей. Если в течение 10 дней он не оплатит долг, автобус будет передан на реализацию.
ИСТОЧНИК KP.RU