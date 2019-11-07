2019-11-07T12:01:44+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ принял участие в проекте «Финансовый экспресс» в городах Осинники и Калтан

В этих двух городах прошло более 60 мероприятий с участием 70 специалистов-экспертов
Яков КРЫМСКИЙ
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Банк УРАЛСИБ принял участие в проекте «Финансовый экспресс» в городах Осинники и Калтан. Фото: Банк УРАЛСИББанк УРАЛСИБ принял участие в проекте «Финансовый экспресс» в городах Осинники и Калтан. Фото: Банк УРАЛСИБ
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"Финансовый экспресс" - это ежегодное мероприятие, организованное администрацией области с целью финансового просвещения жителей разных городов Кузбасса. На этот раз «Финансовый экспресс» прибыл на юг области. В Осинниках и Калтане прошло более 60 мероприятий с участием 70 специалистов-экспертов.

С приветственным словом на открытии мероприятия выступила Лариса Иванова, заместитель территориального директора ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Кемеровской области. Она отметила важность и актуальность финансового просвещения и рассказала о деятельности Банка в этом направлении.

Директор по управлению продажами зарплатных проектов Кемеровской тердирекции Банка УРАЛСИБ Татьяна Солдатова провела семинар с представителями коллективов бюджетной сферы города об эффективных способах сбережения средств. Евгения Петушкова, заместитель управляющего операционного офиса Банка УРАЛСИБ, рассказала студентам Осинниковского горнотехнического колледжа о способах защиты банковских карт от мошенников и о финансовых услугах в интернете.

Во второй половине дня состоялись встречи финансистов с предпринимателями города. Директор по малому бизнесу Кемеровской тердирекции УРАЛСИБА Наталья Понамарева презентовала продукты Банка для бизнеса, а также рассказала о том, как правильно выбрать финансового партнера.

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