На ремонт трех кемеровских дорог планируют потратить 178,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-07T12:48:27+03:00

На эти средства отремонтируют Коммунистическую, Совхозную и Красноармейскую улицы

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Администрация Кемерова планирует потратить 178,5 миллиона рублей на ремонт трех городских улиц: Коммунистической, Совхозной и Красноармейской.

Работы запланированы на следующих участках:

- улица Коммунистическая: от Рабочей до Кузнецкого проспекта:

- улица Совхозная: от Красноармейской до Коммунистической;

- улица Красноармейская: от дома № 20 до Кузнецкого проспекта.

Сейчас городское управление дорожного хозяйства и благоустройства определяет исполнителя для проведения этих работ.

Представители администрации опубликовали на сайте госзакупок документы на проведение электронного аукциона. Восстановление городских дорог будет стоить 178 540 560 рублей. На эту сумму подрядчик должен выполнить весь спектр работ, а также озеленить территории, расположенные рядом с улицами.

Отметим, отремонтировать участки городских магистралей должны в течение 110 дней с момента выдачи подрядчику разрешения на ведение работ.

ИСТОЧНИК KP.RU