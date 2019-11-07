СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-07T15:54:43+03:00

Провел ночь в поле: подросток из кузбасского поселка вышел из дома и пропал Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Подросток из кузбасского поселка Артышта ушел из дома в школу и пропал. Найти его удалось лишь на следующий день.

61-летняя жительница Артышты обратилась вечером в дежурную часть. Женщина рассказала, что ее 13-летний сын в восемь часов утра ушел на занятия в школу. В обед, когда занятия закончились, он ушел оттуда, но домой так и не вернулся. Для поисков подростка была организована спасательная операция.

Сотрудники полиции беседовали со всеми друзьями и одноклассниками пропавшего, проверяли частный сектор и прилегающую к поселку территорию. А утром следующего дня в районе железнодорожного переезда станции Артышта-1 оперуполномоченные уголовного розыска увидели подростка, который шел по дороге. Он подходил под описание, но его имя и фамилия были другими.

Школьника доставили в отдел полиции, чтобы установить его личность. И лишь тогда он признался, что решил уйти из дома. Подросток заявил, что прошедшую ночь он провел в поле.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, противоправных деяний в отношении подростка не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу со школьником и передали его законным представителям.

ИСТОЧНИК KP.RU