В Новокузнецке завершены поиски пропавшего мужчины в инвалидной коляске
Поиски новокузнечанина, который пропал несколько дней назад вместе с инвалидной коляской, завершен. О прекращении поисков сообщили волонтеры.
Известие о завершении поисков Юрия Бойкова появилось на странице поисково-спасательного отряда в соцсетях.
«Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», - сообщают волонтеры.
Деталей, при каких обстоятельствах было обнаружено тело инвалида, волонтеры не сообщают. Однако известно, что у мужчины не было одной ноги, а пропал он 3 ноября вместе с инвалидной коляской с электроприводом, которой пользовался.
ИСТОЧНИК KP.RU