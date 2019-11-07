В Новокузнецке завершены поиски пропавшего мужчины в инвалидной коляске

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-07T17:30:37+03:00

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Поиски новокузнечанина, который пропал несколько дней назад вместе с инвалидной коляской, завершен. О прекращении поисков сообщили волонтеры.

Известие о завершении поисков Юрия Бойкова появилось на странице поисково-спасательного отряда в соцсетях.

«Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», - сообщают волонтеры.

Деталей, при каких обстоятельствах было обнаружено тело инвалида, волонтеры не сообщают. Однако известно, что у мужчины не было одной ноги, а пропал он 3 ноября вместе с инвалидной коляской с электроприводом, которой пользовался.

ИСТОЧНИК KP.RU