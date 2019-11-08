2019-11-08T06:31:51+03:00
Происшествия

52 пожарных тушили ночью известную кемеровскую шашлычную

Площадь пожара составила 600 квадратных метров
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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52 пожарных тушили ночью известную кемеровскую шашлычную. ФОТО: Instagram, incident_kuzbass52 пожарных тушили ночью известную кемеровскую шашлычную. ФОТО: Instagram, incident_kuzbass
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В Кемерове минувшей ночью сгорела популярная шашлычная. Пожар произошел глубокой ночью, и чтобы ликвидировать его, требовались усилия 52 человек.

Сигнал о том, что на улице Ноябрьской горит популярное кафе, поступил на пульт диспетчера в 0.41. На место тут же отправились 16 единиц техники и 52 пожарных. Все люди, которые находились в момент начала пожара в кафе, самостоятельно покинули здание.

- На первом этаже деревянного рубленого строения обгорели мебель и стены на площади 50 квадратных метров. На втором этаже обгорели стены и деревянная обрешетка крыши по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Общая площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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