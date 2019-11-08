2019-11-08T07:00:11+03:00
Происшествия

Голубоглазого мужчину из Яи разыскивают в Кузбассе

Геннадий Маслов пропал 6 ноября
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Голубоглазого мужчину из Яи разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Голубоглазого мужчину из Яи разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

48-летний житель поселка городского типа Яя пропал 6 ноября 2019 года. Именно в этот день его видели в последний раз, а потом мужчина перестал выходить на связь.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Геннадия Маслова в последний раз видели 6 ноября. С тех пор его местонахождение и судьба не известны. Родные и близкие, волонтеры отряда просят связаться с ними, если вам что-либо известно о том, где сейчас находится Геннадий Маслов.

Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в черную куртку, бордовую кофту в синюю полоску, черные джинсы, черные классические ботинки, черную шапку с полосами белого и серого цветов.

Сообщить о местонахождении Геннадия Маслова можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лоб в лоб: в Новокузнецке столкнулись иномарка и КамАЗ
После двух громких преступлений Росгвардия усилит меры защиты в Кузбассе
52 пожарных тушили ночью известную кемеровскую шашлычную
В Кузбассе пьяный рецидивист бросался на женщин с ножом
В Новокузнецке дети-сироты получили ключи от новых квартир
Исчезающий пол: в Кузбассе наблюдается дефицит мужчин
В Новокузнецке завершены поиски пропавшего мужчины в инвалидной коляске
Провел ночь в поле: подросток из кузбасского поселка вышел из дома и пропал
Начальник кузбасской колонии осужден за незаконную рубку деревьев
Из-за 100 тысяч пачек сигарет кузбассовец может надолго лишиться свободы
На ремонт трех кемеровских дорог планируют потратить 178,5 миллиона рублей
Банк УРАЛСИБ принял участие в проекте «Финансовый экспресс» в городах Осинники и Калтан
Момент задержания киллера, покушавшегося на кемеровского адвоката, попал на видео
Убийство экс-мэра Киселевска могло быть заказным
Алиментщик из Калтана из-за детей может лишиться автобуса
В Кемеровском районе построят ледяной городок за 1,1 миллиона рублей
В Кемерове демонтируют 170 гаражей
«Меня на всех хватит»: женщины устроили драку на концерте Егора Крида в Новокузнецке
55-летний мужчина в кожаной куртке пропал в Кемерове
Появилось видео с места задержания киллера, стрелявшего в кемеровского адвоката
В Кузбассе закрыли опасный мясной отдел
Кузбасские власти проверили ход строительства трассы в объезд Мариинска
В Кузбассе снизился уровень прожиточного минимума
В Кемерове предприниматель принуждал горожан оплачивать проход на Красное озеро
Кузбасский полицейский получил ведомственную награду
В Новокузнецке вырастут тарифы за коммунальные услуги