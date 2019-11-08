Голубоглазого мужчину из Яи разыскивают в Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-08T07:00:11+03:00

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48-летний житель поселка городского типа Яя пропал 6 ноября 2019 года. Именно в этот день его видели в последний раз, а потом мужчина перестал выходить на связь.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Геннадия Маслова в последний раз видели 6 ноября. С тех пор его местонахождение и судьба не известны. Родные и близкие, волонтеры отряда просят связаться с ними, если вам что-либо известно о том, где сейчас находится Геннадий Маслов.

Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в черную куртку, бордовую кофту в синюю полоску, черные джинсы, черные классические ботинки, черную шапку с полосами белого и серого цветов.

Сообщить о местонахождении Геннадия Маслова можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU