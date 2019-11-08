Тюрьма - не курорт: в Шерегеше закроют колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-08T10:49:31+03:00

Исправительная колония может прекратить работу уже в самое ближайшее время

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Шерегеш известен не только своим горнолыжным курортом, но и тем, что неподалеку расположена исправительная колония строгого режима № 4. Впрочем, в скором времени она может прекратить свое существование.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что уже с 1 декабря исправительная колония строгого режима № 4, которая находится в Шерегеше, прекратит работу. Заключенные будут переведены в другие исправительные учреждения, а 70 сотрудников в течение некоторого времени будут оставаться на территории учреждения, чтобы поддерживать комплекс зданий. Со временем зону строгого режима закроют окончательно.

К слову, зона отбрасывает на горнолыжный курорт зловещую тень: освободившиеся из заключения, выйдя за ворота тюрьмы, тут же оказываются в веселой туристической среде. И время от времени «праздник жизни» после лишений заканчивается неприятностями. Теперь же и туристы, и жители Шерегеша смогут вздохнуть спокойно: зэки перестанут появляться в поселке и на курорте.

В пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области подтвердили информацию о закрытии колонии.

- В настоящее время вопрос о закрытии ИК-4 находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Российской Федерации и конкретные сроки пока не определены, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU