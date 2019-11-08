«Все увешаю знаками»: мэр Новокузнецка рассказал о судьбе Пионерского проспекта

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-08T10:51:28+03:00

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После закрытия части проспекта Металлургов на капитальный ремонт в Новокузнецке меняются схемы движения по улицам. Так, проспект Пионерский станет улицей с двусторонним автомобильным движением.

О решении сделать движение по проспекту Пионерскому двусторонним глава города сообщил во время эфира передачи «Утро с мэром». К главе города обратились жители домов № 32 и № 34, один из которых находится на пересечении с Пионерским, и пожаловались: в поисках путей объезда закрытой части улицы автомобилисты едут прямо по двору. Дважды под колеса машин едва не попали жители дома, выходя из подъезда. Также пострадали припаркованные автомобили. Активисты попросили оградить их от автомобилистов.

Двор дома №32 по проспекту Металлургов превратился в проезжую часть.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Глава города, в свою очередь, отметил, что он дал поручение подготовить проспект Пионерский, движение на котором на протяжении нескольких десятков лет остается односторонним, под двустороннее. При этом на проспекте запретят парковку.

- Я же все увешаю знаками «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена»... Там у нас узкие проходы, и придется смириться с тем, что машины не бросишь, - заявил Сергей Кузнецов.

Напомним, ремонт проспекта Металлургов начался 5 ноября и завершится в третьем квартале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU