Спортплощадку за четыре миллиона рублей построили в Мариинске
Жители района Макаренко, что в Мариинске, теперь смогут заниматься спортом на современной уличной площадке. Причем работать она будет и летом, и зимой.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на благоустройство территории для занятий спортом было выделено более четырех миллионов рублей. На месте заброшенного стадиона появилась хоккейная коробка с пластиковыми бортами. Летом на ней можно играть в футбол, а зимой - в хоккей или просто кататься на коньках. Любители бега и скандинавской ходьбы смогут заниматься любимым видом спорта на специально заасфальтированной 250-метровой дорожке. Зимой здесь собираются проложить лыжную трассу.
Рядом расположились детский игровой комплекс, турники воркаут и уличные тренажеры. А для того, чтобы жители Мариинска могли приобщаться к спорту не только днем, но и вечером, здесь установили современные светильники и парковые диваны.
- Место выбирали сами жители. Они своими силами готовили к летнему сезону площадку - отремонтировали футбольные ворота, поставили турники, высадили сосновую аллею, постоянно выкашивали траву, - отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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