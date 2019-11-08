2019-11-08T14:16:21+03:00
Общество

Ветер усилится, а температура упадет: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Кузбассе

Ненастье разгуляется вечером 8 и днем 9 ноября
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Ветер усилится, а температура упадет: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в КузбассеВетер усилится, а температура упадет: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в КузбассеФото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайшие сутки в Кузбассе будет ненастно: штормовой ветер, сильный снег и метели. По прогнозам синоптиков, осеннее тепло покидает Кузбасс.

По данным Кемеровского гидрометцентра, вечером и в ночь на 9 ноября в Кузбассе будет холодно и ветрено. Температура воздуха опустится до -14 градусов по северу региона и до -9…-14 в других районах. При этом северо-западный ветер может достигать 14-19, а местами и 25 метров в секунду ночью. Днем же его скорость не превысит 18 метров в секунду. Также ночью прогнозируются сильный снег, местами гололедные явления.

Днем будет немного теплее: -4…-9 градусов, местами по югу региона – до +2 градусов. Но уже к вечеру температура начнет стремительно падать, и ночью может опуститься до -10 градусов. На дорогах гололедица.

МЧС предупреждает: в такую погоду следует одеваться теплее, причем на верхней одежде желательны светоотражающие элементы. Непогоду лучше пережидать в помещении. Если же вы вынуждены находиться на улице, избегайте высоких деревьев, недостроенных или аварийных зданий. Впрочем, вблизи любых зданий находиться не стоит. Также кузбассовцам рекомендуют оставлять личный транспорт на закрытых стоянках или в гараже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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