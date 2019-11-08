В Россельхозбанке запущено единое фронт-офисное решение компании R-Style Softlab

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-08T16:09:15+03:00

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Россельхозбанк совместно с ведущим отечественным разработчиком банковского ПО R-Style Softlab реализовал масштабный проект по внедрению единого фронт-офисного решения (ЕФР). Опытная эксплуатация решения была успешно проведена в 35 отделениях РСХБ, и в сентябре стартовало тиражирование в региональной сети Банка.

В результате реализации проекта Банк получит единое технологическое и архитектурное решение, охватывающее наиболее востребованные каналы обслуживания клиентов, включая ДБО (интернет-клиент и мобильный банк), отделения банка (розничное обслуживание), call-центры и удаленные точки обслуживания. Взаимная интеграция разрозненных каналов обслуживания в единую систему обеспечивает бесшовную непрерывную коммуникацию с клиентом. Благодаря этому качество и оперативность сервиса не будут зависеть от того, пришел клиент в офис РСХБ или воспользовался мобильным банком.

-Внедрение единого фронтального решения позволит не только обеспечить предоставление продуктов и сервисов банка в одной системе, но и повысит скорость и качество обслуживания клиентов за счет оптимизации бизнес-процессов. Опытная эксплуатация показала, что срок открытия депозита в отделении сократился в два раза за счет оптимизации бизнес-процесса в новом фронтальном решении, – отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Партнерский материал

ИСТОЧНИК KP.RU