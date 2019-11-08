В Кемерове вновь заработает популярный троллейбусный маршрут

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-08T17:09:59+03:00

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Троллейбусный маршрут, который свяжет три района областного центра, вновь заработает уже в понедельник, 11 ноября. Троллейбусная линия уже смонтирована на новой кольцевой развязке.

На кольцевой развязке проспектов Химиков и Комсомольского, смонтировали троллейбусную линию, - об этом сообщили в администрации города Кемерово. И уже с 11 ноября возобновится движение троллейбусного маршрута №2, который связывает Ленинский, Центральный и Заводский районы города. К слову, кольцо и новый участок проспекта Химиков построили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Расписании и все изменениях в движении пассажирского транспорта можно узнать на сайте УЕЗТУ в разделе «Расписание», а также по многоканальному телефону справочно-информационной службы (384-2) 57-46-57 с 7.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU