СЕГОДНЯ 04:13 2019-11-09T04:13:36+03:00

«Его сразу видно в толпе!»: мужчину со шрамами на лице разыскивают в Новокузнецке. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 31-летнего новокузнечанина Сергея Сидоренко. Среди особых примет отмечают шрамы на левой стороне лица.

31-летний житель города Новокузнецка, Сергей Сидоренко, пропал 19 октября 2019 года – именно в тот день он в последний раз выходил на связь с родными. Сейчас его розыском занимаются сотрудники полиции, родные и близки, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Сейчас у него почти вся левая сторона в больших шрамах, такого видно в толпе!» - пишут в комментария к посту группы, где сообщается об исчезновении мужчины.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Особые приметы: шрамы на лице.

В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, черную толстовку, голубые джинсы, черные кроссовки на белой подошве.

Если вам известно местонахождение Сергея Сидоренко после 19 октября, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-53 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU