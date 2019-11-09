«Его сразу видно в толпе!»: мужчину со шрамами на лице разыскивают в Новокузнецке
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 31-летнего новокузнечанина Сергея Сидоренко. Среди особых примет отмечают шрамы на левой стороне лица.
31-летний житель города Новокузнецка, Сергей Сидоренко, пропал 19 октября 2019 года – именно в тот день он в последний раз выходил на связь с родными. Сейчас его розыском занимаются сотрудники полиции, родные и близки, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
«Сейчас у него почти вся левая сторона в больших шрамах, такого видно в толпе!» - пишут в комментария к посту группы, где сообщается об исчезновении мужчины.
Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.
Особые приметы: шрамы на лице.
В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, черную толстовку, голубые джинсы, черные кроссовки на белой подошве.
Если вам известно местонахождение Сергея Сидоренко после 19 октября, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-53 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU