2019-11-09T07:03:59+03:00
Общество

Парк аттракционов в ретро-стиле появится в Кузбассе

Он расположится в парке «Металлург» в Гурьевске
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Парк аттракционов в ретро-стиле появится в Кузбассе. ФОТО: кадр видео АКОПарк аттракционов в ретро-стиле появится в Кузбассе. ФОТО: кадр видео АКО
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Сергей Цивилев обсудил с главой Гурьевского района перспективы развития территории. В 2019 году ко Дню шахтера здесь уже сделано многое, однако преобразования не заканчиваются.

Так, сейчас здесь идет капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса «Солнечный» а неподалеку от него появится парк аттракционов. Примечательно, что сам парк спроектирован в ретро-стиле.

Парк аттракционов в ретро-стиле появится в Кузбассе.Видео: пресс-служба АКО

Также в планах капремонты Дворца культуры металлургов в Гурьевске, Гурьевского городского краеведческого музея, и даже строительство новой школы.

- К юбилею района, который пройдёт в следующем году, благоустроят сквер рабочих профессий в Гурьевске, в селе Горскино отремонтируют Дом культуры и благоустроят возле него общественное пространство, - отметил губернатор Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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