Парк аттракционов в ретро-стиле появится в Кузбассе
Сергей Цивилев обсудил с главой Гурьевского района перспективы развития территории. В 2019 году ко Дню шахтера здесь уже сделано многое, однако преобразования не заканчиваются.
Так, сейчас здесь идет капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса «Солнечный» а неподалеку от него появится парк аттракционов. Примечательно, что сам парк спроектирован в ретро-стиле.
Парк аттракционов в ретро-стиле появится в Кузбассе.Видео: пресс-служба АКО
Также в планах капремонты Дворца культуры металлургов в Гурьевске, Гурьевского городского краеведческого музея, и даже строительство новой школы.
- К юбилею района, который пройдёт в следующем году, благоустроят сквер рабочих профессий в Гурьевске, в селе Горскино отремонтируют Дом культуры и благоустроят возле него общественное пространство, - отметил губернатор Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU