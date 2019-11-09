СЕГОДНЯ 07:03 2019-11-09T07:03:59+03:00

Он расположится в парке «Металлург» в Гурьевске

Изменить размер текста: A A

Сергей Цивилев обсудил с главой Гурьевского района перспективы развития территории. В 2019 году ко Дню шахтера здесь уже сделано многое, однако преобразования не заканчиваются.

Так, сейчас здесь идет капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса «Солнечный» а неподалеку от него появится парк аттракционов. Примечательно, что сам парк спроектирован в ретро-стиле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742782" frameborder="0"></iframe> Парк аттракционов в ретро-стиле появится в Кузбассе.Видео: пресс-служба АКО

Также в планах капремонты Дворца культуры металлургов в Гурьевске, Гурьевского городского краеведческого музея, и даже строительство новой школы.

- К юбилею района, который пройдёт в следующем году, благоустроят сквер рабочих профессий в Гурьевске, в селе Горскино отремонтируют Дом культуры и благоустроят возле него общественное пространство, - отметил губернатор Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU