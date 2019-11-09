Работникам «Юрмаша» выплатили долги по зарплате на 95,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-09T09:12:23+03:00

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В начале октября работники «Юрмаша» обратились к губернатору со своей бедой: руководство не выплачивает заработную плату. 8 ноября стало известно, что все долги – а их накопилось на 95,2 миллиона – выплачены.

Губернатор Кузбасса сообщил об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что рабочие еще в октябре жаловались, что задеолженно растет и растет, а рассчитываться с ними никто не торопится. А ведь в состав ООО «Юргинский машиностроительный завод» входит ТЭЦ, ситуация на которой также близка к критической. Помимо выплаты долгов по зарплате, здесь необходимо провести ремонт и модернизацию, создать нормальные условия труда. Тогда губернатор отметил, что взял ситуацию под личный контроль. Среди мер, которые были приняты – смена поставщика угля, ремонт котлов, укомплектование штата сотрудников, а также запуск процедуры выходя ТЭЦ из структуры «Юрмаша». Губернатор заверил людей, что будет лично контролировать процесс реформирования предприятия

- Сегодня мне доложили – все долги погашены, сотрудники могут сосредоточиться на работе. Сейчас это особенно важно, ведь на улице холодает, а Юргинская ТЭЦ отапливает весь город, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU