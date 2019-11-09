СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-09T11:43:22+03:00

Не доехал до дома: кузбассовец на угнанном автомобиле врезался в дерево Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Угоном чужого автомобиля и ДТП завершилось застолье в Калтане. Один из его участников решил добираться до дома на угнанной машине, но вместо этого попал в полицию.

29-летний житель поселка Малиновка приехал в гости к своему приятелю в Калтан. Мужчины выпили за встречу, потом – еще немного, и еще… В конце концов, беседа сменила тон с дружеского на бранный. Чтобы поставить точку в конфликте, хозяин дома выставил гостя за дверь.

Житель Малиновки решил, что ему нужно срочно уехать домой. Он угнал чужой автомобиль ВАЗ-2114 и отправился в дорогу, но не справился с управлением и съехал в кювет. После этого мужчина врезался в дерево.

Владелец машины сообщил в полицию об угоне, и вскоре злоумышленника задержали. Как отметили в пресс-службе ГУ МЫД России по Кемеровской области, за неправомерное завладение автомобилем ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU