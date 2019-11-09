СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-09T12:57:35+03:00

Снег, холод, гололед: МЧС и Гидрометцентр предупреждают кузбассовцев о непогоде в воскресенье Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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В Кузбассе в воскресенье значительно похолодает. Ночью местами температура воздуха опустится до минус 20 градусов.

В воскресенье в Кузбассе значительно похолодает. Так в северном районе ночью температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, а днем – до минус 12-17 градусов. На юге области чуть теплее: ночью – до минус 6-11 градусов, а днем – до минус 5-10 градусов.

Также кузбассовцев ждут переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром при прояснениях дымка, туман. Ветер северный ночью местами до 14 м/с.

Отметим, специалисты МЧС предупредили жителей региона о появлении на дорогах сильной гололедицы. Такое природное явление может привести к серьезным дорожным происшествиям, поэтому водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной решим и дистанцию во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU