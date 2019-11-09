2019-11-09T13:39:53+03:00
Происшествия

Двое мужчин в женских колготках ограбили магазин

Добычей налетчиков стали 1,5 тысячи рублей
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Двое мужчин в женских колготках ограбили магазин. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской областиДвое мужчин в женских колготках ограбили магазин. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Двое мужчин с женскими колготками на головах ворвались в один из магазинов города Белово и заставили продавца отдать им всю выручку. Грабители не учли того, что в магазине были установлены камеры.

Два приятеля 23-х и 28-ми лет из города Белово хотели отдохнуть. Для того, чтобы расслабиться, они решили приобрести алкоголь. Вот только денег на это у них не было. Тогда мужчины надели на головы женские колготки и отправились в магазин.

Зайдя внутрь, они в грубой форме велели продавцу отдать им выручку. Женщине не оставалось ничего иного, как открыть кассу и отдать деньги – 1,5 тысячи рублей. Довольные, налетчики ушли, а женщина вызвала полицию.

Подельников-приятелей вскоре задержали, и они признались в совершении преступления и своих мотивах. В отношении приятелей заведено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, каждому из них грозит лишение свободы на срок до семи лет. К слову, один из приятелей заключен под стражу, другой пока остается на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24