СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-09T18:42:45+03:00

Современный и удобный в Новокузнецке открылся новый изолятор временного содержания. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

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Изолятор временного содержания – оборудованный по последнему слову техники и отвечающий современным требованиях. На строительство здания ушло около двух лет.

На открытии изолятора символическую красную ленточку перерезали начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов и директор Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства по Центральному федеральном округу управления федеральной службы исполнения наказаний» Вячеслав Балясников.

Новый изолятор построен на месте старого здания, которое существовало с 1984 года. Впрочем, адрес – единственное, что осталось от старого. Теперь здесь расположено современное здание, оснащенное системами сигнализации и видеонаблюдения, оно охраняется специально обученными собаками. Кроме того, в здании созданы все условия для сотрудников, несущих службу: санпропускник, врачебный кабинет, медицинский изолятор, комнаты для свиданий, помещения для работы следователя и адвоката, прогулочные дворики.

- Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов подчеркнул, что данный изолятор временного содержания отвечает всем требованиям федерального законодательства и современным международным стандартам, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

А еще в изоляторе временного содержания в скором времени появится своя библиотека. Таким образом общественники желают помочь тем, кто окажется в изоляторе, изменить отношение к жизни и встать на путь исправления.

ИСТОЧНИК KP.RU