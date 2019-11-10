2019-11-10T04:49:44+03:00
Общество

Награжден посмертно: погибшему кузбасскому полицейскому вручен орден мужества

Указом Президента Александр Дворников награжден орденом мужества
Екатерина РОМАНОВА
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Награжден посмертно: погибшему кузбасскому полицейскому вручен орден мужества. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Награжден посмертно: погибшему кузбасскому полицейскому вручен орден мужества. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Александр Дворников, полицейский из Новокузнецка, посмертно награжден орденом мужества. Высокую награду Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев передал его матери, Светлане Дворниковой.

В День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, глава МВД России встретился с вдовами, матерями и отцами погибших сотрудников. Государственные награды, которых были удостоены погибшие сотрудники полиции, передали родственникам. Среди 32 участников приема была и новокузнечанка Светлана Дворникова.

Ее сын – Александр Дворников, полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Новокузнецку старшина полиции Александр Дворников. Летом 2019 года он находился в служебной командировке в Чеченской республике. Во время нападения преступника на контрольно-заградительный пост 1 июля 2019 года он погиб. Указом Президента Российской Федерации старшина Дворников посмертно награжден орденом Мужества.

- Высокую награду его матери Светлане Дворниковой передал Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Министр подчеркнул, что руководство ведомства всегда будет оказывать семьям погибших сотрудников всестороннюю поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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