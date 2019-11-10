2019-11-10T05:25:06+03:00
Общество

32 новокузнечанина не могли перейти дорогу из-за неправильных светофоров

Администрацию города обязали оборудовать светофоры дублирующими световыми сигналами
Екатерина РОМАНОВА
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32 новокузнечанина не могли перейти дорогу из-за неправильных светофоров32 новокузнечанина не могли перейти дорогу из-за неправильных светофоровФото: Евгения ГУСЕВА
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Инвалиды 1 и 2 группы вынуждены были обратиться в прокуратуру. Многие из них ведут активный образ жизни, однако из-за отсутствия звукового сигнала на некоторых светофорам не могут безопасно переходить дорогу.

32 новокузнечанина, проживающие неподалеку от пересечения улицы Мичурина с улицами Лазо и Воробьева, обратились со своей проблемой в прокуратуру. Все они слабовидящие люди или инвалиды по зрению. Они, как и все граждане, посещают аптеки, магазины, поликлинику, расположенный вблизи центр социального обслуживания, ходят в гости к родственникам и друзьям. И каждый раз затруднение в передвижении создают светофоры на этих двух перекрестках. Они оборудованы только световым сигналом, а звуковой – отсутствует.

- Поскольку люди в силу состояния здоровья не могут самостоятельно защищать свои права и законные интересы, прокурор района обратился в суд в их интересах. Он потребовал обязать администрацию Новокузнецка оборудовать светофоры на пересечении улиц Мичурина – Лазо и Мичурина – Воробьева средствами, обеспечивающими дублирование световых сигналов светофоров звуковыми.

Суд удовлетворил требование прокурора обязал администрацию выполнить данные действия в срок до 1 сентября 2020. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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