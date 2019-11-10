Сергей Цивилев поздравил волейболистов «Кузбасса» с выигрышем Суперкубка России

СЕГОДНЯ 06:13 2019-11-10T06:13:00+03:00

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В субботу, 9 ноября, волейбольный клуб «Кузбасс» провел важный матч – поединок за право обладания Суперкубком России. Трофей оспаривают действующий обладатель Кубка и чемпион страны.

В прошедшем матче соперником подопечных Георге Крецу стал казанский «Зенит», у которого весной «Кузбасс» выиграл финальный матч первенства страны и стал чемпионом впервые в соей истории. В этот раз волейболисты снова одержали верх. Встреча, которая началась с победного сета «Зенита», в результате завершилась со счетом 3:1 (21:25; 25:21; 25:19; 25:23) в пользу кемеровского клуба. Теперь в его копилке есть еще один престижный трофей.

- Игра получилась отличной, ребята проявили характер. Не так просто было выйти сегодня на матч после болезненного поражения в Новосибирске, ведь прошло всего два дня. Пришлось перебороть эмоции, и игроки отлично потрудились, - отметил главный тренер команды «Кузбасс» Георге Крецу. - Я хочу, чтобы они всегда могли наслаждаться игрой, как сегодня.

С выдающейся победой волейболистов поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

-Наши ребята впервые в истории взяли Суперкубок страны памяти прославленного волейболиста Порфирия Ивановича Воронина, - написал глава региона в своем аккаунте в Instagram. - Этот год для нас «урожайный». ВК «Кузбасс» Чемпион России по волейболу, обладатель Суперкубка. Впереди нас ждут матчи Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU