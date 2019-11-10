2019-11-10T06:13:00+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил волейболистов «Кузбасса» с выигрышем Суперкубка России

За трофей команда боролась с казанским «Зенитом»
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Сергей Цивилев поздравил волейболистов «Кузбасса» с выигрышем Суперкубка России.Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев поздравил волейболистов «Кузбасса» с выигрышем Суперкубка России.Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
Изменить размер текста:

В субботу, 9 ноября, волейбольный клуб «Кузбасс» провел важный матч – поединок за право обладания Суперкубком России. Трофей оспаривают действующий обладатель Кубка и чемпион страны.

В прошедшем матче соперником подопечных Георге Крецу стал казанский «Зенит», у которого весной «Кузбасс» выиграл финальный матч первенства страны и стал чемпионом впервые в соей истории. В этот раз волейболисты снова одержали верх. Встреча, которая началась с победного сета «Зенита», в результате завершилась со счетом 3:1 (21:25; 25:21; 25:19; 25:23) в пользу кемеровского клуба. Теперь в его копилке есть еще один престижный трофей.

- Игра получилась отличной, ребята проявили характер. Не так просто было выйти сегодня на матч после болезненного поражения в Новосибирске, ведь прошло всего два дня. Пришлось перебороть эмоции, и игроки отлично потрудились, - отметил главный тренер команды «Кузбасс» Георге Крецу. - Я хочу, чтобы они всегда могли наслаждаться игрой, как сегодня.

С выдающейся победой волейболистов поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

-Наши ребята впервые в истории взяли Суперкубок страны памяти прославленного волейболиста Порфирия Ивановича Воронина, - написал глава региона в своем аккаунте в Instagram. - Этот год для нас «урожайный». ВК «Кузбасс» Чемпион России по волейболу, обладатель Суперкубка. Впереди нас ждут матчи Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские призывают кузбассовцев сообщать о торговцах смертью
32 новокузнечанина не могли перейти дорогу из-за неправильных светофоров
Награжден посмертно: погибшему кузбасскому полицейскому вручен орден мужества
Современный и удобный: в Новокузнецке открылся новый изолятор временного содержания
"Подожгли!": кузбассовцы обсуждают крупный пожар в бараке
Двое мужчин в женских колготках ограбили магазин
Мороз до -20 градусов: кузбассовцев предупреждают о похолодании в воскресенье
Новые рабочие места и налоги: на кемеровском «Азоте» строят новый цех
23 килограмма подозрительного хлеба изъяли в Кузбассе за девять месяцев
Не доехал до дома: кузбассовец на угнанном автомобиле врезался в дерево
Ученье в тьме: в одной из кузбасских школ закрыли два кабинета по решению суда
Жительница Кузбасса не смогла сама выбраться из горящего дома
Работникам «Юрмаша» выплатили долги по зарплате на 95,2 миллиона рублей
Ушла с незнакомкой: в Кемерове прекращены поиски 16-летней школьницы
Парк аттракционов в ретро-стиле появится в Кузбассе