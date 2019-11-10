2019-11-10T07:28:26+03:00
Общество

Полицейские призывают кузбассовцев сообщать о торговцах смертью

11 ноября в регионе стартует всероссийская акция
Ирина АВТУШКО
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Полицейские призывают кузбассовцев сообщать о торговцах смертьюПолицейские призывают кузбассовцев сообщать о торговцах смертьюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В понедельник, 11 ноября в Кузбассе стартует очередной этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Полицейские просят жителей области принять в ней участие.

В рамках мероприятия в области будут работать телефонные горячие линии. По ним можно сообщить адреса, где осуществляется незаконная торговля запрещенными веществами, а также данные граждан, причастных к обороту наркотиков.

-Кроме того, желающие могут получить информацию об организациях, оказывающих наркологическую помощь и занимающихся реабилитацией наркозависимых лиц, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Акция будет проходить с 11 по 22 ноября. Сообщить о незаконном распространении наркотиков можно сообщить по телефонам: (384-2) 58-00-58, 36-45-01, а также по номерам 02 и 102 (с мобильного телефона). Информацию о лечении наркотической зависимости можно узнать по телефону доверия Кемеровского наркодиспансера (384-2) 57-07-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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