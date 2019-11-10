Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на понедельник

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-10T10:15:13+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 11 ноября. В регионе продолжается похолодание.

В ночь на понедельник по региону ожидается -17…-22 градусов, днем воздух немного прогреется - до -13…-18 градусов, а по южным районам до -7...-12 градусов. Будет дуть северный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, отдельных районах пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью в понедельник прогнозируется -17…-19 градусов, днем температура повысится до -13…-15 градусов. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU