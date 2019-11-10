2019-11-10T11:11:50+03:00
Происшествия

В Юрге по горячим следам задержали похитителя автомобиля

Машину он угнал из чужого гаража
Ирина АВТУШКО
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В Юрге по горячим следам задержали похитителя автомобиляВ Юрге по горячим следам задержали похитителя автомобиляФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Юрге полицейские по горячим следам задержали угонщика. Злоумышленник увел машину из чужого гаража.

Об исчезновении транспортного средства стражам правопорядка сообщил 58-летний местный житель. Из гаража, расположенного в одном из кооперативов, пропал его ВАЗ-21051. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, в гаражный бокс злоумышленник проник, отжав створки ворот. Нашли его буквально за два часа. Угонщиком оказался 18-летний житель Юргинского района.

-В город он приехал в гости к своему знакомому, во дворе дома которого полицейский обнаружил похищенное транспортное средство, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Чужую машину злоумышленник уже начал разбирать на запчасти для дальнейшей продажи.

Похищенная машина вернулась к владельцу, а против угонщика возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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