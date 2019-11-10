2019-11-10T13:01:14+03:00
Общество

Сергей Цивилев пригласил кузбассовцев отправиться с ним на открытие сезона в Шерегеш

До горнолыжного курорта запустят туристический поезд
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев пригласил кузбассовцев отправиться с ним на открытие сезона в Шерегеш.Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев пригласил кузбассовцев отправиться с ним на открытие сезона в Шерегеш.Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пригласил жителей на открытие зимнего сезона в Шерегеше, которое состоится 16 ноября. Добраться до места назначения глава региона предложил на туристическом поезде.

-Шерегеш-экспресс откроет второй зимний сезон и начнет курсирование по маршруту: Прокопьевск - Новокузнецк – Чугунаш, - написал Сергей Цивилев в своем аккаунте в Instagram. - На станции Чугунаш все пассажиры пересядут в автобусы, которые доставят к горе Зеленая и в поселок Шерегеш.

Также он отметил, что в поезде созданы комфортные условия для передвижения: есть крепления для горнолыжного снаряжения, вайфай и зарядки для мобильных телефонов. Билет в эконом-классе обойдется пассажирам в 154,5 рубля за взрослого человека и 77 рублей за ребенка

Сергей Цивилев отметил, что открытие сезона будет ярким и интересным. Так, впервые в Кузбассе пройдет фестиваль федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России», где команда местных шеф-поваров презентует региональные блюда.

-А бренд-шефы из Москвы и Санкт-Петербурга проведут Лабораторию региональной кухни. С местными шефами они разработают уникальное меню блюд из региональных продуктов Кузбасса, - написал губернатор. - Оно будет представлено до конца горнолыжного сезона в ресторанах-участниках проекта, которые будут отмечены «Гастрономической картой России» на Google картах.

Развлекать гостей курорта в этот день будет группа «Градусы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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